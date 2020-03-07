Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Koronavirüsler soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara sebep olabilen büyük bir virüs ailesi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre enfeksiyon belirtileri arasında solunum belirtileri, ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü bulunuyor. Daha ciddi vakalarda, enfeksiyon zatürreye, ciddi akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme sebep olabiliyor. Bağlı olduğu virüs ailesi grubu yüzünden belirtileri soğuk algınlığı ve griple benzeşen yeni koronavirüs enfeksiyonun bu mevsimsel grip ya da nezle ile karıştırılması ihtimali toplumu tedirgin gediyor.

Ancak yeni koronavirüsü diğer enfeksiyonlardan ayıran en önemli belirtiler 38 dereceyi geçen yüksek ateş (ateş düşürücülere cevap veriyor), kuru şiddetli öksürük, bazen yorgunluk ve solunum sıkıntısı. Ancak solunum sıkıntısı her vakada görülmüyor. Sadece vakaların yüzde 20’sinde rastlanıyor. Yan taraftaki tabloda nezle, grip, alerji ve koronavirüs belirtilerini sıraladık. Ancak unutmamak gerekiyor ki, bazı belirtiler birbirinin içine geçiyor ve son 14 gün içinde, siz ya da yakınlarınız yurt dışında bulunduysanız koronavirüsü biraz daha fazla aklınıza getirmelisiniz.