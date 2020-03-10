Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Türkiye’nin şu ana kadar koronavirüsle mücadelesinin başarılı olduğunu ve şu ana kadar tespit edilmiş pozitif vaka olmadığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Bundan sonra virüs ülkemize gelecekse, yurt dışından gelir. Bu yüzden mecbur kalmadıkça hiçbir şekilde yurt dışına çıkmayın. Yurt dışından gelenlerin 14 günü, az kişiyle temas ederek maske takarak evde izole şekilde geçirmelerini istiyoruz. Bu kişiler raporlu kabul edileceklerdir. Raporlarını istedikleri bir sağlık kuruluşundan pasaportlarını göstererek alabilirler” dedi.

ERKEN TEDBİR ALDIK

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Koca, Türkiye’nin erken tedbir alması sayesinde henüz virüsün ülkemize girmediğini belirterek Avrupa’nın ağır davranması yüzünden şu anda virüsün 106 ülkeye yayıldığını söyledi. İran ile sınırımızı kapatmasaydık şu anda İtalya gibi olurduk diyen Bakan Koca “Avrupa hâlâ gerekli tedbirleri almış değil. Virüs gelecekse ülkemize yurt dışından gelecek. Bu yüzden hem Avrupa’da yaşayan hem de yurt dışına seyahat eden vatandaşlardan kişisel tedbirlerini almalarını istiyorum. Çevremiz kuşatıldı. Sorun küresel mücadelemiz ulusal, riskler somut, kurallar basit. Avrupa’daki vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça evden çıkmamalarını, maske kullanmalarını, hastalık belirtisi hâlinde en yakın sağlık kuruluşuna gitmelerini özellikle ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar iki bini aşkın test yaptık. Pozitif vakaya rastlamadık” diye anlattı.

ÜMRANİYE’DEKİ OLAY TİYATROCU İŞİ

Sosyal medyada yayılan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili vaka söylentisinin bir tiyatrocu işi mizansen olduğunu belirten Bakan Koca “Sağlık personelimiz, kendini korumak amacıyla şüpheli her vakaya maskeli ve tulum giyerek yaklaşıyor. Bu tür görüntüler sosyal medyada pozitif vaka olarak yayılıyor. İçişleri Bakanlığı bu paylaşımlar için takibat başlattı” diye açıkladı.

Koronavirüsten korunmak için el temizliğinin önemine dikkat çeken Bakan Koca “Ellerinizi su ve sabunla yıkayın. Sabun bulunamadığı durumlarda alkol bazlı dezenfektan ya da kolonya kullanın” dedi.

81 İLDE HASTANELER BELLİ

Muhtemel konoravirüs vakalarına karşı 81 ilde hastanelerin belirlendiğini hatırlatan Fahrettin Koca “Vatandaşların endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Muhtemel grip salgını için hazırladığımız plan koronavirüs için de etkilidir. Şüpheli olan her vaka bizim için tedbir alınması gereken vakadır” dedi.

YAŞLILAR EVDEN ÇIKMASIN

Hastalığın yaşlı ve altta yatan kronik hastalığı olan kişileri daha fazla etkilediğini hatırlatan Bakan Koca, bu kişilerin mecbur kalmadıkça evden çıkmamalarını, çıkmaları durumunda da mutlaka maske takmalarını söyledi.