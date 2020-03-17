Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye dönmeyi talep eden vatandaşların dönüş yolculuğu bugün başlıyor. İstanbul’a gelen vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca kalacağı yurtlardan birisi de Beşyol’da bulunan KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu olacak. Dün saat 12.00'de öğrencilerin yurdu tamamen boşaltmasının ardından yurtta temizlik ve hijyen çalışmaları başladı. Akşam geç saatlerde çalışmalar tamamlandı ve odalar hazır hale getirildi. Bugün sabah saatlerinde ise yurdun çevresi temizlendi. Karantinaya alınacak vatandaşların yurtta kalacakları odalar ilk kez görüntülendi. 222 odadan oluşan yurtta her vatandaş ayrı odalarda kalacak. Yurtta vatandaşlar için yatak, buzdolabı, çalışma masası, duş ve internet ihtiyaçları karşılanacak. 2 odanın sağlık çalışanlarına ayrıldığı yurtta, sağlık görevlileri, emniyet ekipleri, kaymakam ve vali yardımcıları, 24 saat boyunca nöbet tutacak. Yurtlarda doktor ve sağlık çalışanları sürekli hazır halde bekleyecek. Karantina altında olacak vatandaşlara temizlik kiti verilecek.