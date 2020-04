Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisi sırasında hastanelere gitmekten çekinenlere ve “Evde Kal” çağrılarına uyanlara yardımcı olmak maksadıyla harekete geçen bir grup doktor, internet üzerinde kurdukları “Sanal Hastane” ile ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyorlar. ‘Sanal Hastane’, bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişinin virüsle karşılaşmasını engelledi.



RAPORUMUN ANLAMI NE?

Her şey Beykent Üniversitesi Anesteziyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebahat Bulut’un henüz yaş uygulamasıyla sokağa çıkma yasağının olmadığı 19 Mart tarihinde şahsi Twitter hesabından yaptığı çağrı ile başladı. “Raporumun anlamı ne?” başlığı altında “Evde Kal” çağrısına uyanlara ve sağlık problemi olduğu hâlde hastaneye gitmekten çekinen kişilere destek olmak isteyen Prof. Dr. Bulut’a ilk gün 250 kişi soru sordu ve daha önce yaptırdığı tahlil ve görüntüleme sonuçlarını gönderdi. “Bütün hepsine cevap vermeye çalıştım ancak benim alanım dışında olan sorular da vardı. Bunun üzerine sosyal medyada benzer çağrıyı yapan başka hekim arkadaşlar olup olmadığını araştırdım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisinden Prof. Dr. Deniz Göksedef’i buldum. Deniz Hoca da sosyal medya üzerinden yoğun destek veriyordu. Deniz Hoca şu anda ‘Sanal Hastane’mizin dekanı gibi gönüllü olarak çalışıyor. ” dedi.



TAMAMEN GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANIYOR

Evde kalan vatandaşlara yardımcı olmak isteyen hekim listesi uzamaya başlayınca Prof. Dr. Bulut, bu gönüllü dev kadroyu, 30 Mart’ta ‘Sanal Hastane’ adı altında toplamaya karar vermiş. Destek veren doktorların hiçbiriyle şahsen tanışmadığını, hekimlerin hiçbir ücret almadan tamamen gönüllülük esasıyla çalıştıklarını anlatan Prof. Dr. Bulut “Böyle bir uygulama dünyanın hiçbir yerinde yok. Şimdilerde bazı özel hastaneler başlamış ama hastalarımızdan aldığımız duyumlara göre bunu belirli bir ücret karşılığında yapıyorlarmış. Destek veren doktorlarımız hâlihazırda hastanelerde çalışıyorlar. Soruları dinlenme aralarında ya da akşam evdeki dinlenme vakitlerinde cevaplıyorlar” diye anlattı.



Anestezi ve ağrı uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut



ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK

Burada tedavi yok

‘Sanal Hastane’nin doktorlarının listesi, Twitter’da Prof. Dr. Nebahat Bulut’un hesabından görülebiliyor. Vatandaşlar, hekimlerin Twitter hesabına açık veya gizli mesaj yazabiliyor. Ya da hekimin verdiği e-Mail adreslerine tahlil ve görüntüleme sonuçlarını göndererek yorumlamalarını isteyebiliyorlar. Eğer hasta hissediyorlarsa belirtilerini yazıp yönlendirme ya da tavsiye isteyebiliyorlar. ‘Sanal Hastane’ sayfasının başında, burada tedavi yapılamayacağı, reçete yazılamayacağı, ameliyat yapılamayacağı gibi ikazlar var. İnternet üzerinden tedavi yapılmadığının altını önemle çizen Prof. Dr. Bulut “Sınırlarımız içinde yapabileceğimiz yönlendirmeleri yapıp hastaneye gidemeyen vatandaşın derdine derman olmaya çalışıyoruz. ‘Sanal Hastane’mizde diş hekiminden kadın doğum uzmanına, kalp cerrahından psikolog, psikiyatrist, fizyoterapiste kadar bütün dallardan hekimler var. Hastanelerdeki meslektaşlarımızın üzerindeki yükü hafifletmeye çalışıyoruz” dedi.



"Her branştan hekim var"

Hastalara eşli destek

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Deniz Göksedef de, koronavirüs günlerinde hastalara internet üzerinden yardımcı olmak için şahsi olarak başlattığı danışmanlık faaliyetini ‘Sanal Hastane’ye yönlendirmiş. Dr. Nebahat Bulut’un kurduğu zincirin ilk halkası olmuş. Duyuruyu yaptığı ilk birkaç gün içinde 800 soruya cevap veren Prof. Dr. Göksedef, hâlihazırda “hastanenin en yoğun çalışan hekimi”. Prof. Dr. Göksedef’e ilk destek eşi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Behiye Pınar Göksedef’ten gelmiş. Yeni Yüzyıl Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Göksedef “Hem ‘Sanal Hastane’den hem de diğer sosyal mecralardan çok sayıda soru geliyor. Gelen soruları en kısa sürede cevaplıyoruz” dedi.



Avrupa’daki hekimler de soruları cevaplıyor

Twitter üzerinden ulaşılabilen doktor zincirinde her branştan ve yan dallardan bugün itibarı ile 115 doktor bulunuyor. Prof. Dr. Nebahat Bulut’un başlattığı zincirde Türkiye’nin her yerinden hatta Hollanda, Almanya ve İngiltere’de görev yapan biri patoloji uzmanı, diğeri genetikçi ve bir diğeri ise kardiyolog olmak üzere üç Türk hekim de yer alıyor.