Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

0-20 yaş arasında yüzde 3 kadınlarda yüzde 4 erkeklerde, 20-40 yaş arasında yüzde 18 kadınlarda yüzde 22 erkeklerde, 40-65 yaş arasında yüzde 16 kadınlarda yüzde 20 erkeklerde, 65 yaş ve üzerinde ise yüzde 7 kadınlarda yüzde 10 erkeklerde görülüyor. Bunun sebebini Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’ye sorduk. “Virüs cinsiyet seçmiyor" diyen Özlü şunları kaydetti: Bunun sebebine dair elimizde bilimsel bir veri yok. Ancak, erkeklerin daha hareketli olması, dış ortama fazla çıkması etken olabilir. Çünkü Türkiye’de kadınlar izolasyona daha çok uyuyor. Erkekler daha fazla sigara içiyor. Ayrıca, kalp damar hastalıkları, akciğer rahatsızlığı, KOAH gibi hastalıklar, erkeklerde kadınlara göre daha sık görülüyor. Bunlar etkili olabilir.