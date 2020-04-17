Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’da Çin’in Vuhan şehrinden dönen bir tıp öğrencisi üzerinde inceleme yapan bilim adamları, koronavirüs başak proteininin reseptör bağlanma alanının bir kısmında mutasyon keşfetti. Bu başak proteini, virüsün vücuda girmesini sağlayan hücre zarında bir reseptör olan anjiyotensin dönüştürücü enzim-2’yi hedefliyor. Ulusal Changhua Eğitim Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Tayvanlı bilim insanı Wang Wei-Lung ve Avustralya’daki Murdoch Üniversitesinden araştırmacılar, sonuçları dünyaca ünlü Tıp yayın organı “The Science Times’a gönderdi. Çalışmada “Mutasyon, yeni bir aşının etkinliğini tehdit edebilir, virüs mücadele eden antikorları atlatabilir” denildi. Bilim adamları, bulguların kesin olmadığını ve diğer faktörlerin mutasyona yol açmış olabileceği konusunda uyardı. Çin Ulusal Biyoenformasyon Merkezi, Ocak ayından bu yana 3.500 Covid-19 mutasyonunu tespit etti. Virüsün sürekli mutasyona uğradığı kesinleşirse bilim adamlarının gripte olduğu gibi sürekli yeni aşı versiyonları üretmeleri gerekebilir.