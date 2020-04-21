Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyetisyen Mehtap Yakut, diyet yapmak isteyen diyabet (şeker) hastaları için dikkat edilmesi gerekenleri ve besinleri paylaştı.

Basit şekere dikkat

Sağlıklı bireylerde kanda şeker ve insülin düzeylerinin birbirine paralel olduğunu dile getiren Yakut, pankreasta insülin üretiminin azalması ve/ya bunun doku ve organlar seviyesinde yeterli etki gösterememesi durumunda diyabetin geliştiğini belirtti.

Dyt. Mehtap Yakut, "Diyabet rahatsızlığı gelişen bireylerin birçok besinden uzak durması, tüketirken de dikkatli olması gerekir. Şeker ve şekerli ürünler de bu besinlerden yalnızca biridir. Beynin sürekli olarak enerji harcaması ve bu durumdan kaynaklanan gereksinimin şeker ile giderilebiliyor olması nedeniyle vücudumuz şekere ihtiyaç duyar. Ancak diyabet hastaları için şekeri kompleks karbonhidratlardan karşılamak çok daha faydalı ve sağlıklıdır. Çünkü kompleks şeker, basit karbonhidratlar gibi kan şekerini aniden yükseltmez. Bu yüzden de glisemik indeksi düşük meyve ve sebzeler tercih edilmelidir. Bununla beraber diyabetin tedavisi düzenli egzersiz ile sağlıklı ve dengeli beslenmeden geçer. Diyabet hastaları için oluşturulan sağlıklı beslenme programı da kişiye özel olarak hazırlanır." dedi.

Bu öğünlerde şeker içeren besinlere ölçülü miktarda yer verilebileceğini belirten Dyt. Yakut, bunun nedenini ise "'Sevgili vücudum, kan şekerimi bir anda yükseltmemen için bu tür yiyeceklerden uzak duruyorum.' sinyali gönderebilmektir." şeklinde açıkladı.

"Diyabet hastaları için öğün sayısı ve ara öğünler çok önemli"

Diyabet hastalarının beslenme piramidi oluşturulurken öğün sayısının ve saatinin büyük öneme sahip olduğunu belirten Dyt. Mehtap Yakut, diyabet hastaları için öğün sayısının kan şekerini devamlı dengede tutan, aniden yükselmesini ve düşmesini dengeleyen en önemli faktör olduğuna dikkat çekti.

Dyt. Yakut, "Biz bu yüzden toplamda 3 ana ve 3 ara öğün olmak üzere toplamda 6 öğün öneriyoruz. Son ara öğünün ise yatmadan 2,5 saat önce tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Diyabet hastalarının ara öğünleri yapmaması kan şekerinde düzensizliğe neden olabilir. Bu sebepten ötürü tok hissedilse dahi ara öğünler asla es geçilmemeli, saati gelen ara öğün yapılmalıdır. Bu öğünlerde bir kompleks karbonhidrat ve bir protein beraber alınmalıdır." dedi.

Diyet listesinin püf noktaları

"Diyabet hastaları için diyet süreci belli bir dönemi değil, sürdürülebilir bir yaşam tarzını ifade eder" şeklinde sözlerini sürdüren Dyt. Mehtap Yakut, bu sebeple diyabet rahatsızlığı bulunan kişilerin sağlıklı beslenmeyi bir alışkanlık haline getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sağlıklı beslenmenin en temel koşullarından birisinin dengeli beslenmenin yanı sıra bol sıvı tüketimi olduğunu vurgulayan Dyt. Yakut, dolayısıyla diyabet rahatsızlığı bulunanların günde ortalama en az 1,5 litre ila 2 litre arasında su tüketmeleri gerektiğini belirtti



Bitki çaylarının ise şekersiz olmak şartıyla tüketilebileceğinden bahseden Dyt. Mehtap Yakut, süt ve süt ürünlerinin ise az yağlı ya da yağsız olarak tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Uzak durulması gerekenler listesinin başında ise elbette sofra şekeri, reçel, bal, marmelat, pekmez, hazır meyve suları, pasta, kek, tatlı, şekerli bisküvi, helva gibi basit karbonhidrat içeren yiyeceklerin yer aldığını anlatan Dyt. Mehtap Yakut, bunların yanında cips, beyaz ekmek, şekerli içecekler ve alkolden kaçınmanın da oldukça önemli olduğuna değinerek, "Abur cubur ve paketli gıdalardan uzak durarak, atıştırmalık niyetine badem, fındık ve ceviz gibi sağlıklı kuruyemişler tüketilebilir. Protein bazlı yiyeceklerin de diyabet hastalarının diyet ve beslenme listelerinde önemli bir yer tutar" şeklinde konuştu.

Dyt. Mehtap Yakut, "Özellikle bakliyat, yumurta ve balık tüketimi protein ihtiyacı bağlamında isabetli tercihlerdir. Bunların yanında ıspanak ve lahana gibi lifli yeşillikler ile brokoli de diyabet hastalarının sağlıklı yaşam biçimleri noktasında oldukça kıymetlidir; günde ortalama 3 porsiyon kadar tüketilmesi önerilir. Meyveler ise diyabet rahatsızlığı bulunan kişilere bir uzman tarafından tavsiye edilen miktarda tüketilmesi gereklidir. Daha çok yeşil elma, erik, kivi gibi glisemik indeksi düşük meyvelerin tercih edilmesi tercih edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Dyt Yakut, "Özetlemek gerekirse, diyabet rahatsızlığı bulunan kişiler için sağlıklı beslenme bir yaşam tarzı haline gelmeli; bu noktada bir uzmandan destek alınmalıdır. Dengeli beslenildiği, yeterli miktarda su tüketildiği ve düzenli egzersiz yapıldığı takdirde bahse konu hastalığa sahip bireylerin kan şekeri ve insülin seviyesi düzelebilmekte, hatta bazı hastalarda kullanılan ilaç dozajları da düşürülebilmektedir." diyerek sözlerini noktaladı.