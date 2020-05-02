Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Henüz bir aşısı ve özel bir tedavisi bulunmayan Covid-19 enfeksiyonlarında obezitenin yoğun bakıma yatış ve ölüm oranlarını artıran en önemli risk faktörlerinden biri olduğu bildirildi. Amerika’da hastaneye yatanların ve yoğun bakımda hayatını kaybedenlerin yüzde 40-45’in aşırı kilolu kişiler olduğunu söyleyen kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen “60 yaş altındaki koronavirüse bağlı ölümlerde obezite, diğer faktörlerden bağımsız olarak tek başına bir risk faktörü” dedi.

OBEZİTEDE AVRUPA ŞAMPİYONUYUZ

Hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve 65 yaş üzerinde olmanın hastalığın seyrini olumsuz etkileyen ve ölüm oranlarını artıran durumlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Esen “Ancak Amerika’nın verileri gelmeye başladığında ölenlerin ve yoğun bakıma girenlerin yüzde 40’ının obez olduğunun ortaya çıkması, obezitenin de tek başına risk faktörü olduğunu gösterdi. Daha sonra Fransa’dan yapılan yayınlarda salgında solunum desteğine ihtiyaç hisseden hastaların büyük bölümünün obez olduğu dikkati çekti. Çin’de de yoğun bakıma girenlerin, hayatta kalanlara göre daha kilolu olduğu ortaya çıktı. Virüsün genç nüfusta da büyük oranda öldürücü olmasının en önemli sebebi obezite. Türkiye’de diyabet ve obezitede Avrupa şampiyonu olan Türk insanı da bu açıdan önemli risk altında” dedi.

AKCİĞERE YETERLİ HAVA GİTMİYOR

Koronavirüs enfeksiyonu ve obezite ilişkisinde, obezitenin akciğerin oksijenlenme ka-pasitesini düşürmesinin önemli bir payı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Esen “Obez hastalarda kilodan dolayı göğüs duvarının elastikiyeti azaldığı için akciğere yeteri kadar hava gidemiyor. Obezlerde sık görülen uyku apnesi de akciğerin havalanmasındaki problem yüzünden ortaya çıkan bir durum” diye açıkladı.

OBEZİN BAĞIŞIKLIĞI DAHA ZAYIF

Şişman kişilerde koronavirüsün daha öldürücü olmasının bir başka sebebi de obezitede sık görülen enflamasyon. Bu durum hem bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor hem de hücrelerin virüse karşı savunmasız kalmasına sebep oluyor. Prof. Dr. Özlem Esen, şişmanları risk grubuna sokan bir başka sebebin de koronavirüsten korunmada etkili olduğu bilinen D vitaminin şişmanlarda daha düşük olması olduğunu söylüyor.

UZUN SÜRE BULAŞTIRICI OLUYORLAR

Virüs, obezlerde daha uzun yaşıyor

Kalp fonksiyonlarının obezlerde daha bozuk olduğuna işaret eden Prof. Dr. Özlem Esen “Hem akciğere kan pompalayan sağ kalp fonksiyonlarının daha zayıf çalışması hem de bu hastalarda kalp damar hastalıklarının daha sık görülmesi koronavirüs riskini artırıyor” dedi. Covid-19’la ilgili ilginç bir bilgi de obez hastalarda virüsün daha uzun yaşaması ve covid pozitif şişmanların bulaştırıcılığının daha uzun sürüyor olması. Amerika’da yapılan çalışmalar virüsün obezlerde yüzde 42 oranında daha uzun yaşadığı gösterilmiş.

İZOLASYON GÜNLERİNDE EN ÖNEMLİ KİLO SEBEBİ

Evde ekmek yapmayı azaltın

Koronavirüs enfeksiyonlarının öldürücülüğü ile obezite arasındaki ilişkinin evde hareketsiz kaldığımız izolasyon günlerinde ikinci bir risk oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Esen “Virüsten korunmak için evde kalırken hareketsizlikten ve daha fazla yemekten şişmanlıyoruz. Bütün ailenin bir arada olması sebebiyle yapılan hamur işleri, ev yapımı ekmekler, tatlılar tartıda hemen hemen kendini gösteriyor. Koronavirüsten kaçarken obezitenin tuzağına düşüyoruz. Aşırı tüketilen beyaz un ve şekerli yiyecekler yüzünden bağırsaktaki mikrobiyota bozuluyor. Bu durum bizi Covid-19’a karşı savunmasız hâle getiriyor. Evde kalırken daha sebze meyve ağırlıklı, karbonhidratı daha az ve dengeli beslenmeye özen göstermemiz gerekir” dedi.