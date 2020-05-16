Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Akdeniz, koronavirüs kaygısını yenmek için şu tavsiyelerde bulundu:

¥ Virüs öncesinde keyif aldığınız aktivitelere devam edin.

¥ Evde, uzaktan çalışmayı ve hobilerinizi sürdürün. Yeni bir yemek tarifi deneyin, örgü öğrenin, yarım kalan işlerinizi tamamlayın.

¥ Yeni bir şey öğrenin, daha çok egzersiz yapın.

¥ Fiziksel olarak izole olunsa da telefonla veya sanal ortamlarda aile, arkadaş, yakınlarla irtibatı sürdürün, çevrimiçi toplu görüşmeler planlayın. Felaket senaryoları anlatan kişilerden uzak durun.

¥ Haberleri günün belli bir saatinde sağlam bir kaynaktan dinlemeyi, sosyal medya haberlerini daha az kontrol etmeyi deneyin.

¥ Her gün, o günün getirdiği güzellikleri fark edin ve şükran duygunuzu ifade edin.