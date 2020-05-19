Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Covid-19 teşhisi alan hastalarda akciğerde pıhtı oluşumuna eğilim diğer enfeksiyonlara göre daha sık görülüyor. Akciğerde oluşan pıhtı ilk hastalıkla beraber ortaya çıkabileceği gibi bazen hastanede yatarken bazen de taburcu olduktan sonra ortaya çıkıyor. Uzmanlar, tedavi olup günlük hayatına dönen hastaları kan sulandırıcılarını kullanmaları ve emboli belirtilerine karşı uyarıyorlar.

Hastaların yüzde 20’sinde akciğerde pıhtı oluştuğunu söyleyen Çakmak Erdem Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaş Özsu, “Özellikle hastalığı ağır geçiren; solunum sıkıntısı olanlarda, yoğun bakımda yatan hastalarda pıhtı oluşma riski daha fazladır. Akciğerde oluşan pıhtı ilk hastalıkla beraber ortaya çıkabileceği gibi bazen hastanede yatarken bazen de taburcu olduktan sonra ortaya çıkabilir. Hastalara hastanede yattıkları süre içinde genelde pıhtı gelişmesini azaltan, kan sulandırıcı ilaçlar veriliyor. Lüzum görülen bazı hastaların ise taburculuk sonrası genellikle iğne şeklinde cilt altına uygulanan kan sulandırıcı ilaçlara devam etmesi isteniyor. Hastalar bu iğneleri ihmal etmeden kullanmalıdır. COVID-19 bu hastalarda kan sulandırıcı kullanmanın ölüm riskini azalttığını göstermiştir” dedi.

Şiddetli göğüs ağrısı sinyal!

Bütün Covid-19’lu hastaların hastaneden çıktıktan sonra hareket etmesi ve bol sıvı almasının son derece önemli olduğuna işaret eden Doç. Dr. Savaş Özsu, “Aşırı kilosu olan, daha önce akciğer embolisi geçiren, bacakta pıhtı tespit edilen, kanser öyküsü olanlar çok daha risk altındadır. Eğer kan tükürme, bıçak saplanır tarzda göğüs ağrısı ve nefes darlığında artış, bayılma, bacakta şişlik ve ağrı olması durumunda akciğerde pıhtı olabileceği akılda tutulmalı; hastaların hemen bir hastaneye başvurmaları gereklidir” diye anlattı.