Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının onayıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi koordinasyonunda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve II. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yürütülen çalışma ile ilgili bilgi veren AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş “Ülkemizde yeni tip koronavirüs tedavisinde bir ilacın etkinlik ve güvenilirliğini araştıran ilk ve tek araştırma bu... İki ay içerisinde tamamlanacak ve sonuçları bilim camiasıyla paylaşılacak. Avusturalya'da ilacın 48 saat içerisinde kandaki enfekte olmuş dokularda bütün virüsü yok ettiğine dair bir sonuç çıkmış” dedi. AA