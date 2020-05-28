Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, toplumda koronavirüs tedbirlerini “takıntı düzeyinde” uygulayanlar olduğu gibi, bıkkınlık yüzünden umursamaz davranan iki ayrı kişilik tipi oluştuğunu belirterek “Bir grup insan her saat başı masasını, kapı ve pencere kollarını siliyor. Bunlar obsesif kompülsif davranış bozukluğu dediğimiz psikolojik rahatsızlığa ulaşmış durumda. Bir grup da artık bu tedbirlerden yorulmuş ve ‘Bana bir şey olmaz’ diyerek eski davranış tarzını sürdürüyor. Her iki davranış modeli de tehlikeli. Temizliği ve korunmayı takıntı düzeyinde sürdürenler ya bir müddet sonra usanıp bırakacaklar ki biz buna ‘tedbir yorgunluğu’ diyoruz ya da psikolojik problemlerin içine düşecekler. Umursamayanlar ise zaten virüse karşı korunmasız durumda. Tavsiye edilen tedbirlere uyalım ama abartmayalım” dedi.