Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Dergi Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlilerinin hazırladığı Sabuncuoğlu Şerefeddin ve eserlerine ait bilgileri içeren yazıyı da yayınladı. Sabuncuoğlu Şerefeddin'in eserlerinde salgın hastalık günlerinde çeşitli tavsiyelerde bulunduğunu söyleyen Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Polat "Sabuncuoğlu, Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Amasya'da görev yapmış, hekim, bilim adamı, araştırmacı. Eserlerinde bütünüyle olmasa da parça parça bölümlerde, elini yıka, kalabalığa girme gibi tavsiyelerde bulunuyor” dedi.