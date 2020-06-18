Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Korku iklimine girmeye gerek olmadığını belirten Prof. Dr. Tükek “Rehavete kapılmadan, maske ve mesafe kurallarına uyarak virüsle yaşamayı öğreneceğiz. Toplumda oluşturulan aşırı panik havası, özellikle kronik hastalıkları olanların hastanelere gitmesine engelliyor. Panik yapacak bir şey yok. Birçok kalp hastası evde kriz geçirerek hayatını kaybetti. Bu daha zararlı” diye anlattı.

ÜÇ HAFTADIR YATAN HASTA SAYISI ARTMADI

“Özel hastaneler hasta almamasına rağmen bizdeki vaka sayısı son iki üç haftadır stabil kaldı. Hasta sayımızı 20-25 civarına kadar azalttık. 25 yatan, 10 da yoğun bakımda hastamız var. İstanbul da çok ciddi bir artış yok. Ancak yaşlılar hâlâ çok önemli. Yaşlılarda çok ağır seyrediyor. Onları korumak lazım.”