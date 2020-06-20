Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Koronavirüs enfeksiyonunu belirtisiz geçirenlerin sayısı hasta olanlardan daha fazla. Son dönemde toplumda birçok kişide “umarım fark etmeden hastalığı geçirmişimdir” düşüncesi hakim olmaya başladı. Ancak son bilimsel veriler belirtisiz geçirenlerin de risk altında olduğunu ortaya koyuyor. Geçtiğimiz günlerde Nature dergisinde yayınlanan bir makale, semptomsuz hastalarda da büyük oranda akciğer bulgularının olduğunu ve virüse karşı bağışıklık süresinin daha kısa olduğunu ortaya koydu. Eldeki bilimsel verilerle toplumda sürü bağışıklığı gelişmesi veya bağışıklık kazanmak amacıyla “olayım kurtulayım” düşüncesinin Covid-19 için geçerli olmadığını söyleyen İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner “Hastalık yüzde 40 oranında belirtisiz gidiyor. Son çalışmalar, virüsün klasik belirtileri göstermiyor olmasının vücutta hasar yapmadığı anlamına gelmiyor. Nature’daki makalede asemptomatik hastaların yüzde 66,7’sinin Akciğer BT bulgusu var. Bu hastalık uzun dönemde akciğerde fibrozis adı verilen doku hasarına sebep olabiliyor.

Belirtisiz giden vakalarda da akciğer hasarı ortaya çıkabilir” dedi. Asemptomatik hastaların daha düşük antikor yani bağışıklık cevabı geliştirdiğine işaret eden Prof. Dr. Çetiner “Bağışıklık süreleri de daha kısa oluyor. Ayrıca bu kişiler daha uzun süre virüs atıyorlar ancak bu virüsün ne kadar hastalık yapma yeteneğine sahip olduğu bilinmiyor” dedi.