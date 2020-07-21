Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Koronavirüs üzerinde etkili olması hedeflenen 20’den fazla aşı adayı üzerinde çalışıldığını söyleyen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başaraştırmacısı ve Kamu Sağlığı Birimi Başkanı Soumya Swaminathan “Bu sebeple aralarından birkaçının işe yarayacağı konusunda umutluyuz. Sonuçları 2021 başında almamız mümkün. Daha sonra aşının tamamlanması ve seri üretime geçilmesi gerekiyor. Pratik düşünecek olursak kitlesel olarak kullanılabilecek bir aşı 2021 ortasını bulacaktır. Bir aşı adayının başarı şansını yüzde 10 olarak düşünürsek bu, bir ya da iki adayın, hatta belki daha fazlasının başarılı olabileceği anlamına gelir” dedi. Klinik çalışmaları süren aşı adayının başarı şansının, mümkün olduğunca fazla kişi üzerinde denenmesine bağlı olduğunu belirten Swaminathan “İlgi yoğun, büyük yatırımlar yapılıyor. Ama bizim belli kriterlerimiz var. Aşının, aşılanan insanların yüzde 20’sini, ya da yüzde 30'unu koruması yeterli değil. Salgın bu şekilde sona erdirilemez. Yaklaşık yüzde 70'lik koruma sağlayan ve güvenli bir aşıya ihtiyacımız var”ifadesinde bulundu.