Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Bebekli yaz tatili ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Başhekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Musa Bostancıoğlu “Bebekler, cilt altı yağ dokularının kalınlaşarak vücut ısısını korumaya başladığı, kafasını dik tutabildiği, yaklaşık yedi kiloya ulaştığı dördüncü aylarından itibaren denize ve evlerindeki özel havuza girebilir” dedi. Bebek için genel yüzme havuzlarının uygun olmadığını kaydeden Dr. Bostancıoğlu “Genel havuzlarda hastalık ve enfeksiyon riski çok yüksek. Özellikle ishal, orta kulak iltihabı, mantar ve benzeri cilt problemleri ile hepatit ve özellikle kız bebekler için idrar yolu enfeksiyonu, havuzdan geçen ve küçük çocukları tehdit eden hastalıklar” dedi. Hava ve deniz suyu sıcaklığının da önemli olduğunu hatırlatan Dr. Bostancıoğlu “Deniz suyu sıcaklığı 26-30 derece aralığında, hava sıcaklığı da bundan en az üç derece yüksekse; rüzgâr yok ve deniz temizse bebekler suya sokulabilir. Ayrıca aşırı sıcakta su kaybını önlemek için bebek ve çocuklara yeteri kadar su ve sıvı gıda verilmelidir” diye anlattı.