Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Toroslar ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Semiha Ergin Kadıoğlu, ameliyata gireceği gün Covid-19 olduğunu öğrenince çok şaşırdığını belirterek “Pandemi sürecinde herkesin yaptığı gibi pazar alışverişi, market alışverişi yaptım ama sokağa çıktığımda muhakkak maske taktım. El dezenfektanımı yanımda bulundurdum ve herhangi bir şeye dokunduğunda ellerimi yıkayıp dezenfekte ettim. Bu kadar titizlenirken nasıl bulaştığını bilmiyorum. Gittiğim markette farkında olmadan bana bulaşmışsa ben de başkalarına bulaştırmış olabilirim. Sessizce aramızda dolaşan bir tehlike bu” dedi.