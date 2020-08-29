Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Düğün davetiyesindeki gelinin babası, bir hafta önce karantinaya alınan kişiydi. Durumu fark eden çalışan, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine olayı anlattı. Ekiplerin Covid-19 testi yaptığı gelinin sonucu düğüne iki gün kala pozitif çıktı. Tören ertelenerek virüsün yayılımı engellendi ve gelin evinde karantinaya alındı. Filyasyon Koordinatörü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Selin Tunalı "Gelin, babasıyla çok yakın teması olmadığı için listeye eklenmemişti. Düğünde bulaşma riski olacağı gerekçesiyle kendisine test yapılması gerektiğinin bilgisini verdik. O da kabul etti. Kalabalık ortamlar riskli alanlar. Mümkün olduğunca buralara gidilmemeli. Gidenler de kısa süreli kalmalı" dedi.