Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz, maskelerin, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini belirterek “Üretim aşamasında kullanılan lastik, metal türevleri, yapıştırıcı ve apre, tekstil maddelerine eklenen antimikrobiyeller, yumuşatıcılar, alev almaya karşı koruyucular, leke tutmayı engelleyen maddeler de zaman içinde deride reaksiyonlara sebep oluyor” dedi.

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Maske kullanımı sebebiyle ciltte oluşan reaksiyonların alerji olup olmadığını anlamanın mümkün olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aydıngöz “Alerjen madde ile tekrarlayan temas sonucunda maskenin değdiği alanının dışına taşan şiddetli kaşıntı, kızarıklık, hatta su dolu kabarcıklar meydana geliyor. Kızarıklık parça parça döküntü şeklinde olabileceği gibi deriden hafifçe kabarık, ödemli, net sınırlı alanlar şeklinde de karşınıza çıkabilir” diye konuştu.