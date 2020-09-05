Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Tasarımında iyi ve sağlıklı hayatın koronavirüsle mücadelede en önemli güç olduğuna dikkat çeken Dr. Fahrettin Koca, kapakta “Mücadelemiz iyi ve sağlıklı gelecek için” sloganına yer verdi. Sağlıklı beslenme, hareketli hayat alışkanlıkları ile bağımlılıklardan uzak bir hayat tarzının küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğini belirten Koca “Ağaç yaşken eğilir atasözümüzde olduğu gibi, erken yaşlarda sağlıklı beslenmenin, sporun, iyi yaşamanın önemini öğrenen nesiller; bağımlılık yapan madde ve davranışlardan uzak kalmayı da öğrenmiş oluyor. Bu alışkanlıkların tüm toplum tarafından kazanılmasının önemini içinden geçtiğimiz koronavirüs pandemisi döneminde bir kez daha yaşayarak tecrübe ettik. Sağlığına dikkat eden, bağımlılıklardan uzak yaşayan vatandaşlarımız kendileri için riski en aza indirdiler” dedi.