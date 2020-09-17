Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Akciğerin sertleşerek bal peteği görüntüsüne büründüğü İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (İPF) yani halk arasında bilinen adıyla akciğer sertleşmesi, özellikle 60 yaş üzerindeki erkeklerde görülüyor ve teşhis konulduktan sonra üç beş sene içinde hastayı ölüme götürüyor. Akciğer sertleşmesinin belirtilerinin başka hastalıklarla karışması sebebiyle geç teşhis aldığını ve hastaların tedavi şansını büyük oranda kaçırdığını belirten uzmanlar “60 yaşın üzerinde olan, en az altı aydan beri devam eden ve giderek artış gösteren nefes darlığı ve kuru öksürük şikâyeti olan hastada akciğer sertleşmesi akla gelmelidir” uyarısında bulunuyor.

Akciğer sertleşmesinin en önemli belirtisinin nefes darlığı ve öksürük olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs hastalıkları Ana Bilim Dalı bölümünden Prof. Dr. Gülfer Okumuş “Hastalığın ilerlemesiyle birlikte bu şikâyetler giderek artar ve hastanın yemek yemesini, hareket etmesini engelleyecek kadar hayat kalitesini bozacak duruma getirir. Bunların dışında hâlsizlik, kilo kaybı ve sık tekrarlayan tedaviye dirençli üst solunum yolu enfeksiyonları gelişir. Hastalık genellikle bronşit, astım, KOAH, kalp hastalığı gibi yanlış teşhisler alır. Bu hastaların birçok doktora gittiği ve teşhisin bir iki sene geciktiği görüyoruz” dedi.

Günümüzde akciğer sertleşmesini tamamen iyileştiren bir tedavinin bulunmadığını belirten Prof. Dr. Okumuş, ancak tedavideki gelişmelerin umut verici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Okumuş “Akciğerlerdeki fibroz dediğimiz sertleşmenin ilerlemesini engelleyen akıllı ilaçlar, akciğerlerdeki fonksiyon kaybını azaltarak, hastalığın kötüleşmesini yavaşlatıyor ve sağ kalım süresini uzatıyor. Bu arada teşhis konulan hastaların durumu iyi ise akciğer nakli listesine alınması gerekiyor” dedi.

Yirmi yıl, günde bir paket sigara içtiyseniz dikkat!

Hastalığın gelişmesinde uzun yıllar sigara içmiş olmanın önemli bir risk faktörü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gülfer Okumuş “Özellikle en az 20 yıl boyunca günde bir paket veya daha fazla sigara içenlerde hastalığın oluşma riski ciddi olarak artar. Midede ekşime, yanma ve ağza acı su gelmesi gibi şikâyetlere sebep olan gastroözefagial reflü, diyabet ve genetik yatkınlık da risk faktörüdür” dedi.