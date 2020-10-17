Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Covid-19’la mücadelede de kullanılabilecek uygulama sayesinde, sağlık personeli, hastayla buluşmadan önce hastane ortamında kurulacak bir sanal müdahale odasıyla Sağlık Bakanlığının yayınladığı protokolleri eş zamanlı takip ederek deneyimleyebilecek. Eğitime ihtiyaç duyulan her alanda sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinden yararlanılabileceğini söyleyen Daysoft Genel Müdürü Aytaç Yolcubal "Temel hedef, hastayla buluşmadan önce personelin eğitim senaryosunu almasını, daha sonra hastayla buluşmasını sağlamak. Bu yazılım Covid-19’la mücadelede sağlık personelinin korunması açısından çok önemli" dedi.