Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Hamilelerin zencefili az miktarda yemeklere ekleyerek veya çay şeklinde demleyerek tüketilebileceğini söyleyen Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları Bölümü’nden Opr. Dr. İlknur Sayar “Bulantı sizin ve bebeğiniz için zararlı değildir. Ancak aşırı kusma durumunda su kaybı, yetersiz beslenmeye ve neden olarak anne ve bebeğin elektrolit değerlerinin bozulmasına sebep olabilir. Böyle durumlarda gerekirse hastaneye yatış yapılıp destek tedavisi verilebilir" açıklamasında bulundu.