Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bu dönemde ne kadar çok antibiyotik kullanılırsa obezite riskinin o kadar arttığını tespit eden uzmanlar, ilk antibiyotiğini ilk 6 ay içinde alan çocuklarda obezite ihtimalinin, 18 ila 24 aylıkken alanlara göre yüzde 33 daha fazla olduğunu bildirdi.

Çalışmada, bebekken en az 5 kez antibiyotik tedavisi alanların obezite riskinin, sadece bir kez antibiyotik kullananlardan yüzde 42 daha yüksek olduğu görüldü. Uzmanlar, bağırsak florasının antibiyotik kullanımı sonucu hasar gördüğüne, bunun da obeziteyi tetiklediğine işaret ederken, Profesör Park, "Bu çalışma, antibiyotik kullanımı ile çocukluk obezitesi arasındaki bağlantıyı 30 binden fazla kişiyle geniş örneklemde ortaya koydu" değerlendirmesini yaptı. AA