Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Pandeminin ilk günlerinden itibaren özellikle sağlık personelinin çok önemli olaylar yaşadığını söyleyen Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Başkanı Doç. Dr. Melda Türkoğlu, “Sağlık personeli olarak önce korktuk ama virüsten değil, yetememekten yetiştirememekten korktuk. Şu an pandeminin ortasındayız. Artık sürece de çalışmaya da daha fazla uyum sağladık. Bir an önce bu dönemi atlatmak ve eski günlerimize kavuşmak istiyoruz” dedi. Tıp dünyasında 100 yılda bir görülebilecek bu salgına şahit olan sağlık personelinin yaşadıklarını tecrübelerini, duygularını sonraki nesillere aktarmanın en büyük görevi olması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Türkoğlu, “Pandemi Anıları’nın geleceğe ışık tutacak büyük bir kaynak olacağına inanıyoruz. Bu proje, yaşadığımız tecrübenin ileri kuşaklara iletilmesini sağlayacak. Tüm üyelerimizi, tüm sağlık çalışanlarını görsel ve işitsel ya da metin olarak hikâyelerini paylaşmaya davet ediyoruz” dedi.