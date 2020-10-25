Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs süresince grip vakalarında muazzam bir düşüş var. Bu düşüş, öncelikle grip sezonuna biz yazı yaşarken giren Güney Yarımküre’de başladı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre nisan ayında Avustralya’da sadece 14 grip vakası görüldü. Bu rakam, 2019’un aynı ayında 367’ydi. Bu, yüzde 96’lık bir düşüşe tekabül ediyor. Grip sezonunun zirve noktası olan haziran ayında ise ülkede hiç grip vakası görülmedi. Şili’de nisan ve ekim arasında sadece 12 grip vakası görüldü. Bu rakam, 2019’da yaklaşık 7 bindi.

BİR ÖNCEKİ SENEYE GÖRE YÜZDE 98 DÜŞÜŞ

İngiltere Halk Sağlığı kurumu da grip vakalarında dünya genelinde bir önceki seneye göre yüzde 98 düşüş olduğunu bildirdi.

Kış sezonuna yeni girecek olan Kuzey Yarımküre’de de durum farklı değil. Mesela İngiltere’de koronavirüsün başladığı mart ayından bu yana sadece 767 grip vakası yaşandı.

Geçen sene mart-ekim döneminde bu rakam 7 bin civarındaydı.