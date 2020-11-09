Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra DURMAZ ANKARA

Sağlık turizmine yönelik hukuki düzenlemeler tamamlanarak, akreditasyon ve denetim altyapısı güçlendirilecek. Yine, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ne hak kazanmış tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların Sağlık Turizmi Portalına kayıtları yapılarak hizmet sunumu artırılacak. Ayrıca, sağlık turizmi türleri olan medikal turizm, termal turizm, yaşlı ve engelli turizm sektörlerinde çeşitli adımlar atılacak. Çalışmalarla, termal turizm ve yaşlı rehabilitasyon merkezleri sağlık turizmi yapabilmeleri için yönetmelik çalışmalarına dahil edilecek. Öte yandan, ‘hedef ülke’ bazlı tanıtım ve iletişim kampanyaları yürütülecek. Bu kapsamda, Yurtdışında Ön Tanı Merkezleri ve Küçük Cerrahi Operasyon Merkezleri ile USHAŞ ofislerinin açılmasına ilişkin ön hazırlık çalışması yapılacak. Sağlık Turizmi Portalı vasıtası ile sağlık tesislerinin tüm dünyada internet ortamında tanıtımı yapılacak ve hasta–hastane iletişimi ve rezervasyonları da portal üzerinden sürdürülecek. USHAŞ’a başvuru yapan hastaların uygun hastaneler ile eşleştirildiği, hastaların havaalanı karşılamasından taburcu edilmesine kadar geçen sürenin takibinin dijital ortamda yapıldığı bir ‘Hasta Takip Sistemi’ oluşturulacak. Sistem üzerinde gerekirse taburculuk sonrası süreç de takip edilebilecek.