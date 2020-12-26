Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafikte ortaya çıkan gürültünün günümüzde kulak ve işitme rahatsızlıklarının önemli sebeplerinden biri olduğunu söyleyen May İşitme Cihazları Eğitim Sorumlusu Odyolog Seda Başkurt, “Şehir içinde yapılan gürültü ölçümlerinde şehir trafiğinin 85 desibele kadar çıktığı görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü 8 saat boyunca 85 desibel ve üzerinde bir sese maruz kalmanın iç kulakta bulunan tüy hücrelerinde harabiyete sebep olabildiğini söylüyor. Bu durum zamanla işitme kaybına yol açıyor” dedi. Öte yandan Covid-19 sebebiyle toplu taşımadan kaçan insanların özel araçlarla seyahati tercih ettiğini hatırlatan Başkurt, trafik stresini azaltmak için araç içinde yüksek sesle müzik dinlenmesinin de sağırlık riskini artırdığını belirtti.