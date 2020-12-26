Kontak lens kullanılıyor ise gözlüğe geçilmesi ve gözleri ovuşturmaktan kaçınılması, göz sağlığının korunmasına büyük destek sağlayacaktır” dedi. Virüs korkusu sebebiyle göz hastalıklarının tedavisinin ertelenmesinin daha büyük problemlere yol açabildiğini belirten Dr. Ocak “Glokom takipli hastaların, ilerlemiş ve sertleşmiş kataraktı olanların, göz içi enjeksiyon gereken sarı nokta hastalığı olanların ve diyabetik göz hastalıklarının ertelenmesi çok riskli” diye açıkladı.
Lens yerine gözlük kullanın
26.12.2020 - 09:47 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüsün gözden de bulaştığını hatırlatan göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Cüneyt Ocak, pandemi döneminde göz hijyenine dikkat etmek gerektiğini belirterek “Göz sağlığımızı korumak için çok basit iki adımı takip etmemiz önemli.
Etiketler : lens,
755561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/755561.aspx
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