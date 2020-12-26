Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kontak lens kullanılıyor ise gözlüğe geçilmesi ve gözleri ovuşturmaktan kaçınılması, göz sağlığının korunmasına büyük destek sağlayacaktır” dedi. Virüs korkusu sebebiyle göz hastalıklarının tedavisinin ertelenmesinin daha büyük problemlere yol açabildiğini belirten Dr. Ocak “Glokom takipli hastaların, ilerlemiş ve sertleşmiş kataraktı olanların, göz içi enjeksiyon gereken sarı nokta hastalığı olanların ve diyabetik göz hastalıklarının ertelenmesi çok riskli” diye açıkladı.