Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternet ortamında ve özellikle de sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve komplo teorilerinin koronavirüsün yayılmasına destek verdiğini söyleyen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, “Testlerden ilaç tedavisine, önleyici tedbirlerden aşıya kadar pek çok konudaki olumsuz içerikler nedeniyle oluşan bilgi kirliliği virüs mücadelesine zarar veriyor” dedi. Aşıların uygulanmaya başlamasıyla aşı karşıtlarının devreye girdiğini söyleyen Doç. Dr. Onat, “Az sayıda insanın ürettiği olumsuz içerik, çok sayıda kişi tarafından paylaşılınca baskın görüş gibi algılanması mümkün oluyor. Aşı konusunda da aynı durum yaşanıyor. Aşıların olası yan etkileri, aşıyla ilgili komplo teorileri filmlerle ve kitaplarla desteklenerek gerçekmiş gibi sunuluyor. Toplumun sosyal medyadan bilgi edinmek için kişisel görüşler yerine Sağlık Bakanlığı, ilgili bilimsel dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini takip etmesi gerekir” dedi.