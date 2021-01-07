Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk arasında ‘göz migreni’ olarak tarif edilen ve göz küresinde başlayarak başın aynı tarafındaki yarısına yayılan keskin ağrının giderek daha fazla kişide görüldüğünü söyleyen göz hastalıkları uzmanı Dr. Emel Çolakoğlu, “Bu durumla başa çıkmak için gün içerisinde mutlaka gözlerinizi kapatarak dinlendirin. Ekran başında göz kırpmayı unutmayın. Gözlerimizle ekran arasında mesafe 50-55 santimetre olsun. 20 dakikada bir 20 saniye süre ile monitör üzerinden 5-6 metre uzağa odaklanın. Günde en az 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Havuç, portakal, lahana ve ıspanak gibi besinleri sofranızdan eksik etmeyin” dedi