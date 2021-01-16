Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Sağlık Bakanlığı, "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'' oluşturdu. Aşılananların toplam sayısının canlı görüntülenebildiği platformda, aşıların etki süresi ve yan etkisi, kimlerin nerelerde ve nasıl aşı yaptıracağı gibi sıkça merak edilen konular hakkında bilgi veriliyor. İşte Bakanlığın sıkça sorulan sorulara verdiği cevaplar:

HASTALIĞI ATLATAN AŞI OLMALI MI?: COVID-19’u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmekte. Bu koruyuculuk düzeyi, kişiyi bir süre daha virüse karşı koruyacağından hastalığı geçirenler, aşı uygulanacak gruplarda değildir.

AŞI NE KADAR SÜRE KORUYOR?: İnaktif aşının hastalığa karşı koruyucu etkisi yüksek; ancak koruyuculuk süresi henüz bilinmiyor. Aşı, +18 yaş grubuna dört hafta ile birer doz olmak üzere toplam iki doz hâlinde yapılır.

HAMİLELERDE İSTEĞE BAĞLI: 18 yaş altındakiler, öncelikli risk grubunda olmadığından çocuklara Covid-19 aşısı uygulanmayacak. Hastalığı ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlar ile gebelere ise kendi istekleri hâlinde aşı uygulanabilecek. Ancak hamilelerde, gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih ediliyor.

AŞI NASIL KOLAYCA BULUNDU?: Covid-19 aşıları, bilim tarihinde 2009 pandemik domuz gribi gibi aşılardan sonra bu kadar hızlı hazırlanan ilk aşı. Virüs ailesinin tanınıyor olması, koronavirüslerin biyolojisinin ve nasıl davrandığının bilinmesi, moleküler genetik bilimdeki ilerlemeler, cihaz teknoloji ve metotların yıldan yıla gelişmesi, elde edilen bilginin bilim dünuyasında şartsız paylaşımı, klinik çalışmalarda hızlı yol alınması ve acil çözüm çabası; aşı üretim sürecini de hızlandırdı. Korona aşıları da, diğerleri gibi kalite, güvenlilik ve etkinlikte yasal gereklilikler izlenerek geliştirilmektedir.

YAN ETKİ GÖRÜLÜRSE: https://covid19asi.saglik.gov.tr" internet sayfasındaki yan etkilerde yapılacaklara yer veriliyor: Ağrı/ şişlik/ kızarıklık varsa, aşı yapılacak kola yüksekte olacak şekilde pozisyon verilmeli, soğuk uygulama yapılmalı. Soğuk suyla ıslatılmış havlu uygulanmalı, cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalı. Bunların dışındaki şikâyetlerde en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.