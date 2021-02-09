Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Türkiye’de salgını kontrol altına alabilmek amacıyla sıklaştırılan tedbirler ve yaşlı nüfusu koruma politikası olumlu sonuç verdi. Son haftalarda, hastanelere Covid-19 şikâyetiyle müracaat edenlerin sayısı düştü. Bu durum yatan hasta sayılarına da yansıdı. Hastanelerin Covid-19 hastaları için ayrılan servisler ve yoğun bakımlardaki yataklar kapatılmaya başladı. Uzmanlar, mutasyona rağmen elde edilen bu sonuçların sevindirici olduğunu dile getirdi. Kasım ve aralık aylarına göre çok iyi bir durumda olduğumuzu söyleyen uzmanlar, bu tablonun devam etmesi için tedbirleri elden bırakmamak gerektiği konusunda uyarılarını tekrarladı. Özellikle hafta sonları uygulanan kısıtlamalarda bir araya gelinmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

HIZLI AŞILAMA ‘MUTANT’TAN KORUYACAK

Ayrıca, bulaştırıcılığı artıran mutant virüslerin varlığı, pandeminin durumunu etkileyebilecek etkenler arasında ilk sırada yer alıyor. Dikkat edilmediği takdirde, mutasyonla artan bulaşıcılığın, var olan tabloyu tersine çevirebileceği ifade ediliyor. Mutant varyantların, daha ölümcül olduğuna ya da hastalığın şiddetini artırdığına dair şu an için net veriler bulunmuyor. Ancak uzmanlar, daha çok bulaştığı için buna doğru oranda ölüme sebep olabileceğini hatırlatıyor. Şu anki durumu fırsata çevirmek gerektiğini aktaran uzmanlar, aşılamayı ne kadar hızlı yaparsak, bu mutasyonlardan korunma ihtimalinin de o kadar artacağını belirtiyor. Öte yandan, birinci doz aşıyı yaptıranlara, önümüzdeki günlerde ikinci dozların vurulması planlanıyor. İkinci dozdan yaklaşık 14 gün sonra ise kişilerde yeterli düzeyde antikorun gelişmesiyle kısıtlamaların da kademeli olarak kaldırılması düşünülüyor.