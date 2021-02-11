Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle migren hastalarının hava değişikliklerinden en çok etkilendiğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Nejla Çabuk "Migrenin en iyi bilinen tetikleyicileri arasında hava durumundaki değişiklikler, yüksek nem oranı, ani parlayan veya titreşen ışığa ya da yüksek sese, parfüme, kimyasal kokulara maruz kalmak var. Stres ve stres sonrası gevşeme, yorgunluk, çok fazla veya çok az uyku, bir öğünün atlanması da migren ağrısına sebep oluyor” dedi. Halk arasında ‘lodos çarptı” diye tarif edilen migren tarzı baş ağrısı, lodosun sebep olduğu hava basıncı değişiklikleri ve rüzgârın taşıdığı çeşitli toz ve minerallerin migreni tetiklemesi sonucu ortaya çıkıyor.