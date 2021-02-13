‘Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı’nda konuşan Prof. Dr. Ünal, “Sağlık okuryazarlığının önemini pandemi öneminde en çok aşı ile ilgili konularda gördük. Salgının etkisine sert bir müdahale gerçekleştiren aşı ile ilgili medyada yer alan yoruma dayalı haberler, aşılarla ilgili bilgilere doğru kaynaklardan ulaşma konusunda sağlık okuryazarlığının ne kadar önemli olduğunu bir defa daha ortaya koydu” dedi.
Pandemide doğru bilgi önem kazandı
13.02.2021 - 10:02 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 10:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, sağlık okuryazarlığının gelişmediği toplumları çok ciddi sağlık problemlerinin beklediğini söyledi.
Etiketler : pandemi,
767263 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/767263.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER