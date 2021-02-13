Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı’nda konuşan Prof. Dr. Ünal, “Sağlık okuryazarlığının önemini pandemi öneminde en çok aşı ile ilgili konularda gördük. Salgının etkisine sert bir müdahale gerçekleştiren aşı ile ilgili medyada yer alan yoruma dayalı haberler, aşılarla ilgili bilgilere doğru kaynaklardan ulaşma konusunda sağlık okuryazarlığının ne kadar önemli olduğunu bir defa daha ortaya koydu” dedi.