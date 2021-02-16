18 anneden alınan 37 örnek üzerinde yapılan araştırmada, hiçbir örnekte virüs ya da antijene dair genetik maddeye rastlanmadı. Aksine, anne sütü örneklerinin 3’te 2’sinde koronavirüse karşı antikor bulundu. Araştırmacılardan Dr. Bridget Young, “İlk belirlemeler Covid-19’lu annelerin sütünde virüse karşı özel ve aktif antikorlar olduğunu gösteriyor. Ve virüs süt yoluyla bebeğe geçmiyor. Bu, muazzam bir haber” dedi. Araştırmalarının tıbbi bir zaruret olmadıkça anneyle bebeğin koronavirüs bahanesiyle ayrılmaması gerektiğini ortaya koyduğunu ifade eden Young, dar bir kapsamda yaptıkları araştırmanın kapsamını genişleteceklerini söyledi.
Anne sütü antikorlu çıktı
16.02.2021 - 12:02 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 12:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
New York’ta Rochester Tıp Merkezi Üniversitesi’ndeki bilim adamları, Covid-19’lu anneden, emzirdiği bebeğine virüs geçip geçmediğini araştırdı.
Etiketler : anne,anne sütü,antikor,
768052 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/768052.aspx
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