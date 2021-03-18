Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayvancılıkta bilinçsiz ve kontrolsüz antibiyotik kullanımının, bu hayvanlardan elde edilen süt, et ve yumurta gibi gıda maddelerinde antibiyotik kalıntılarına sebep olduğunu söyleyen Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, “Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre vücutta biriken bu kalıntılar başta kanser olmak üzere birçok hastalığın gelişmesine zemin hazırlıyor” dedi.