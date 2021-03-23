Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, pandemiye rağmen 2020 yılı içerisinde 244, 2021’de ise şu ana kadar 50 hastaya karaciğer nakli yapıldığını söyledi. Pandemi başladığında Sağlık Bakanlığı ruhsatına bağlı nakiller, bazı nakiller durdurulduğunu karaciğer naklinin ise yavaşlatıldığını ifade eden Beytur, “Nakiller pandemi şartlarının gerektirdiği tüm tedbirler alınarak güvenle yapıldı. Transplantasyonda sayıdan çok başarı oranı önemli. Avrupa Karaciğer Transplantasyon Kayıt Sistemi’ne göre bizim başarı oranımız yüzde 90’ın üzerinde” diye konuştu. Enstitünün Avrupa’da karaciğer transplantasyonu açısından birinci, dünyada ise ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Adil Başkıran, “2020’de 44 yabancı uyruklu hastamız oldu. Cezayir’den, Afganistan’dan, Azerbaycan’dan ve İngiltere’den gelen hastalarımız var” dedi.