Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları yeni kanalıyla Spotify üzerinden yayınlanacak sohbetlere başlıyor. “Sağlıklı Yarınlar Sohbetleri” kanalında kurum liderleri, uzman konuklar ve ünlü isimlerle beraber, sağlık gündemine dair içerikler yer alacak. Gazeteci Cüneyt Toros’un moderatörlüğünde gerçekleşecek sohbetlerin ilk yayınında Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları CEO’su Dr. Erhan Bulutcu, geleceğin sağlık hizmetlerinden alternatif ve tamamlayıcı tıbbın önemine kadar en aktüel gelişmeleri paylaşacak.