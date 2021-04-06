Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bazı e-Ticaret siteleri ve marketlerin vatandaşların bu taleplerini fırsatçılığa çevirerek insan sağlığını ticarete döktüğünü söyleyen Dijital Eczacılık Zirvesi 2021 Düzenleme Kurulu Üyesi Ecz. Kazım Aykanat “Eczanelerde ısı, nem gibi bütün saklanma şartları dâhil olmak üzere kayıtları itinayla tutulan, hastaya kontrollü bir şekilde verilen bu ürünler; marketlerde âdeta ‘fast food’ olarak tüketime sunuluyor. Vatandaş ilacı sepetine atıp ödeyip çıkıyor. İlacın etkilerinin, yan etkilerinin, başka ilaçlarla etkileşiminin anlatılmadan satılıp pazarlanması insan sağlığını tehdit eder hâle geldi. Bu yüzden meydana gelen ölümler ya da zehirlenmeler tam olarak bilinemiyor” dedi. Etkinlik ve yan etkileri sebebiyle, içinde etken madde içeren tüm ürünlerin halk sağlığını korumak için doktor tavsiyesi veya eczacı danışmanlığında verilmesi gerektiğini belirten Ecz. Aykanat, “Bu ürünlerin de Sağlık Bakanlığı onay ve denetimindeki eczacı danışmanlığında sadece eczanelerde satılması gerekir” dedi.