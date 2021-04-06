Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bademin vücut için elzem maddelerden magnezyum içerdiğini söyleyen diyetisyen Tuğba Yaprak “Bademde yüksek miktarda bulunan magnezyum, toplumda yaygın olarak görülen kronik yorgunluğa iyi gelir. Magnezyum, yorgunluğun giderilmesini sağlarken kas fonksiyonlarının düzenli çalışmasında etkilidir. Kalsiyum potasyum dengesini sağlar ve işlevini arttırır. Elektrolit ve su dengesini sağlar. Stres hormonlarımızdan olan kortizol seviyesini kontrol altında tutar. Her gün en az 10 adet badem tüketilmelidir” dedi.