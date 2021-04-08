Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Covid-19 sebebiyle değişen alışkanlıkların şeker hastalığı riskini artırdığı bildirildi. Pandemi döneminde fiziksel aktivitenin kısıtlanması, mutfak alışkanlıklarının değişmesi ve Covid-19 sebebiyle kişilerin yaşadığı stresin insülin direncini artırdığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Irmak Üstün "Son zamanlarda kilonuz arttıysa, çok sık acıkıyorsanız, yemek yedikten hemen sonra tatlı ihtiyacı duyuyor, çok çabuk yoruluyorsanız, bel çevreniz yağlandıysa, çok ani kan şekeri düşüşleri yaşamaya başladıysanız insülin direncinden şüphelenmek gerekir. İnsülin direnci de özellikle Tip-2 diyabete, kalp damar sisteminde tıkanıklığa ve kolestrol dengesi ile ilgili problemlere yol açıyor" dedi.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Covid-19 sebebiyle yaşanan stresin insülin direncini artıran bir durum olduğunu ifade eden Üstün "Günlük hayatında fizik aktivite yapmayanlar, ofiste zaman geçirenler, uzaktan eğitim gören öğrenciler, sürekli bilgisayar başında zaman geçirenler, karbonhidrat ve yağ ağırlıklı beslenen kilo alan kişiler, ailesinde obezite hikâyesi, Tip-2 diyabeti olanlar, özellikle elma tipi kilo alanlar ve erkeklerde bel çevresi 95, kadınlarda 80 santimetrenin üzerinde olan kişiler risk taşıyor" uyarısında bulundu.