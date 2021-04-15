Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yıllardır sürdürülen “İhtiyaç Haritası” kapsamında gerçekleştirilen projede, 20 ilde 1-3 yaş arası çocuk sahibi olan 9 bin aileye toplamda 9 ton çocuk devam sütü yardımı yapılacak. Türkiye Beslenme Rehberi raporuna göre, birçok bebekte demir, kalsiyum, çinko mineralleri, A, B12, C ve D vitaminleri başta olmak üzere önemli vitamin ve minerallerin ihtiyacın altında tüketildiğini belirten Nutricia Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu “Satış gelirlerimizin bir bölümünü aktaracağımız proje ile mümkün olduğu kadar çok ihtiyaç sahibi bebeğin zihinsel gelişimine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.