Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Oruç tutarak aç kalan kişide büyüme hormonu kan seviyeleri en az 3 kat arttığına işaret eden Dr. Yavuz “Hatta bazı araştırmalar açlığın büyüme hormonu düzeyini 5 kat kadar arttırabildiğini göstermektedir. Büyüme hormonu, çocuklarda büyüme ve gelişmeyi temin ederken, genç ve erişkinlerde ise hasarlı hücrelerin onarımını sağlamaktadır. Aç kalmak insüline benzer büyüme hormonu ve büyüme hormonu üzerine etki ederek tüm vücutta onarım mekanizmalarını başlatır” dedi.

İNSÜLİN SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Oruçla insülin kan seviyelerinin de önemli ölçüde düştüğünü ifade eden Dr. Yavuz “Bu da metabolizma hızının artması ile beraber, enerji için yağların yakılmasını kolaylaştırır. Böylece sağlıklı bir zayıflama da elde edilmiş olur. Benim burada tavsiyem hem oruç tutarak ibadet etmek hem de sağlıklı bir şekilde zayıflamak ve bedensel arınma yapmak isteniyorsa; iftarda yemeği abartmamak, tatlılardan ve diğer karbonhidratlardan mümkün mertebe uzak durmak ve sahurda da hafif bir yemek yemektir. Ayrıca iftar ve sahur arasındaki zaman farkı 7 saatten fazla olmamalıdır. Hatta 6 saat olursa çok daha iyi olur. Böylece 18 saat açlık, 6 saat tokluk dönemi yaşanılmış olur” diye açıkladı. İHA