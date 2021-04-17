Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Bütün dünyada ölüm sebepleri arasında birinci sırada yer alan kalp ve damar hastalıkları pandemi sürecinde ihmal edildi. Virüs korkusu yüzünden kalp hastalarının rutin kontrollerine gidememesi, kalp şikâyetleri olanların hekime başvurmaması kalp krizi ve evde kalpten ani ölüm oranlarını artırdı. Kalp hastalıkları ile ilgili belirtileri yaşayanların hastaneye gitmekten çekinmemesi gerektiğini söyleyen Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik "Göğsünüzde baskı, yanma veya sıkışma hissi, sol veya sağ kola, boğaza, boyna, sırta, mideye veya çeneye yayılabilen ağrı, ani nefes darlığı, bazen şiddetli terleme ve mide bulantısı gibi şikâyetleriniz oluyorsa, özellikle egzersiz yaparken, hızlı yürürken veya merdiven çıkarken göğüste sıkışma veya olağan dışı nefes darlığı yaşıyorsanız mutlaka kalbinize baktırın" uyarısında bulundu.

İNME VAKALARINDA DA ARTIŞ VAR

Hem yüksek tansiyon ve diğer risk faktörlerine bağlı olarak hem de Covid enfeksiyonu sonrasında virüsün yol açtığı tahribata bağlı olarak inme vakalarında da artış olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özatik “Yüz kaslarında zayıflık, kolda ya da bacakta uyuşma, konuşma veya anlamada zorluk, göz kararması veya geçici görme kaybı gibi belirtiler inmenin öncü bulguları olabilir. Bu şikâyetleri yaşayanların da hemen hastaneye başvurması gerekir. Kalp ve damar hastalıkları bekletilemez. Hastanelerimizde güvenli alanlarda tedavilerimiz devam ediyor” diye konuştu.

KALP, SESSİZ SALGIN

Covid-19 enfeksiyonunun şu ana kadar dünyada 3 milyon kişinin ölümüne yol açtığını belirten Prof. Dr. Özatik “Dünyada kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak yılda 7 milyon kişi hayatını kaybediyor. Koronavirüs şu anda bütün dünyanın gündemini meşgul eden son derece önemli bir pandemi. Ancak kalp ve damar hastalıkları da yıllardır insanları öldüren sessiz bir pandemi. Ülkemizde her yıl milyon nüfus başına yaklaşık 7 bin kişiye koroner anjiografi ve 550 kişiye koroner by-pas ameliyatı yapılıyor. Bu sayılar bize kalp damar hastalıkları tedavisinde Avrupa’da en önde gelen ülkeler arasında olduğumuzu gösteriyor” dedi.

KALP HASTALARI COVID-19'U DAHA ZOR ATLATIYOR

Sağlık Bakanlığı verilerine göre her iki can kaybından birinin kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandığını söyleyen Bayındır Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak kronik hastalığının yanında kalp hastalığı olan kişilerin Covid-19’u daha zor atlattığını belirterek “Pandemi şartları kalp hastalığının ortaya çıkışını kolaylaştırdığı gibi var olan hastalıkları daha da kötüleştirdi. Özellikle yaşlı kesimin hareketsiz kalması, evde geçirilen zaman diliminde hamurlu ve yağlı gıdalara yönelmek, stres, kalp hastalıklarını tetikledi. En sağlıklı ve en ucuz spor, tempolu yürüyüştür. Bu yüzden vatandaşlarımızdan ricamız mümkünse haftanın en az 5, yapabiliyorlarsa 7 günü 35 dakikadan biraz daha fazla tempolu yürümeleri” diye anlattı.