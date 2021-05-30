Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşı takvimi, hızla sürdürülmeye devam ediliyor. Asılı birey oranının artması, alınan tedbirlerin sıkı bir biçimde uygulanmasıyla Covid-19 salgılının kontrol altına alınması hedefine hızla yaklaşılıyor. Günlük vaka tablolarına da yansıyan olumlu sonuç yüzleri güldürüyor. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 30 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 512 bin 462, ikinci doz aşı 12 milyon 313 bin 216 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 28 milyon 825 bin 678 olarak gerçekleşti.

AŞI MİKTARI SON BİR HAFTADA 965 BİN 376 ARTTI

Covid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 965 bin 376 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 768 bin 215, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 957 bin 27 toplamda 4 milyon 725 bin 242, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 354 bin 190, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 38 bin 229 toplamda 2 milyon 392 bin 419, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 109 bin 203, ikinci doz aşı sayısı 856 bin 588, toplamda 1 milyon 965 bin 791 doz olarak kayıtlara geçti.

Dünyada 1.7 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne kadar 1,7 milyar dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi. Türkiye, dünya genelinde 28 milyon 172 bin 197 doz ile 9. sırada yer alıyor.

Yerli koronavirüs aşısıyla ilgili yeni gelişme Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) aday aşısının Faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci doz uygulamasında sona gelindi. 10 Şubat'ta Faz-2 çalışmalarına başlanan inaktif aşı adayının ikinci dozu bugün son gönüllülere uygulanarak sona erecek.

Bakan Koca'dan, Covid-19 aşılarının yan etkilerine dair paylaşım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılarında hafif yan etkilerin görüldüğünü bildiren bir görüntü paylaştı.

AB Covid-19 aşısı olanlara sınırları açacak Avrupa Birliği ülkeleri, koronavirüsle mücadelede yeni bir dalga yaşamamak için anlaşmalı olarak sınırları kapatma kararı almıştı. Bazı ülkeler karara uymadığı için de geçitiğimiz Mart ayında 'Schengen' fiilen askıya alınmıştı. Ancak AB Komisyonu hız kazanan aşılama çalışmaları ile beraber aşı yaptıranlara kapılarını açma kararı aldı.

Covid-19 aşısının etkinliği 3. dozla kalıcı hâle gelecek Covid-19 salgını devam ettiği süre içinde aşıların etkinliğinin altı aydan sonra giderek azaldığını belirten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, korunmanın sağlanabilmesi için tek doz hatırlatma aşısı yapılması gerektiğini söyledi.