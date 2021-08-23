Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin İzmit ilçesi sınırlarında, TEM Otoyolu’nun kenarında 350 milyon avroluk yatırımla 20 2015 tarihinde temeli atılan Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü’nün yapım çalışmaları sürüyor.

6 FARKLI HASTANE İLE HİZMET VERECEK

Kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında 368 bin 648 metrekarelik alanda yapımı hızla devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi, bünyesindeki 6 farklı hastane ile Marmara Bölgesi’nin sağlık merkezi olacak.

KOCAELİ’NİN EN BÜYÜK SAĞLIK YATIRIMI

350 milyon avroluk yatırımla Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olacak olan hastane, bittiğinde kente sağlık sektörünün yanında birçok alanda katma değer sağlayacak. Toplam bin 207 yatak kapasiteli olarak inşa edilen hastanenin, yıl sonuna kadar hizmete açılması hedefleniyor. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı hastane havadan görüntülendi.

4 BLOKTON OLUŞACAK

4 bloktan oluşacak olan Kocaeli Şehir Hastanesi içinde 494 yataklı bölge hastanesi, 116 yataklı onkoloji hastanesi, 246 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, 124 yataklı kalp damar hastalıkları hastanesi, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ve 100 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi yer alacak.

15 BİNDEN FAZLA KİŞİYE HİZMET VERECEK

Farklı hizmetlerin yüksek teknolojik cihazlarla sunulacağı Kocaeli Şehir Hastanesi’nde toplam 4 bin 788 kişinin çalışması planlanıyor. Laboratuvar ve görüntüleme, ameliyathane, yoğun bakım kapasiteleri ile bölgedeki sağlık hizmetlerindeki yoğunluğu azaltması beklenen hastanede, günde bin 200’ü yatan hasta olmak üzere 15 binden fazla kişiye hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Düğün yemeğinden zehirlenen onlarca kişi hastanelik oldu Düğünde dağıtılan tavuk pilavdan yiyerek zehirlenen yaklaşık 40 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Aşı olmadığı için günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veriyor Antalya'da yaşayan 52 yaşındaki Alparslan Aslan ve ailesinden 12 kişi, bayram ziyareti esnasında koronavirüse yakalandı. Ailede 81 yaşındaki KOAH hastası ve 75 yaşındaki böbrek ve şeker hastası dahil aşılı olan herkes iyileşirken, sürekli aşı olmayı erteleyen Arslan, günlerdir hastanede makineye bağlı yaşam mücadelesi veriyor.

Hastaneye bırakılan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti İzmir'de sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobille hastaneye bırakılan 16 yaşındaki genç kız yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kayıplara karışan otomobilin sürücüsünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.