Türkiye Gazetesi

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Covid-19’a karşı elimizdeki en güçlü silah olan aşıların etkinliği ne kadar sağlıklı uyuduğumuza bağlı. Mikrop ve virüslere karşı savaşan bağışıklık hücrelerinin birçoğunun uykuda üretildiğini söyleyen Türk Nöroloji Derneği Uyku Tıbbı Moderatörü Doç. Dr. Gülçin Benbir, Covid-19’la mücadelede sağlıklı bir uykunun sanıldığından daha büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek özellikle aşı öncesinde ve sonrasında iyi uyumaya dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Doç. Dr. Benbir “Bugüne kadar yapılan çalışmalar, sonrasında antikor cevaplarının gelişmesi için sağlıklı uykunun önemli bir destekleyici rol oynadığını gösterdi. İyi uyuyan kişi daha çok antikor üretebiliyor” dedi.

VÜCUT DÜŞMANINI UYKUDA TANIYOR

Türk Nöroloji Derneği tarafından düzenlenen 57. Ulusal Nöroloji Kongresi, özellikle salgın döneminde bağışıklık sistemini yakından etkileyen uykuya ayrıldı. Bugüne kadar uykunun hep pasif bir dönem olarak algılandığını ve çocuklukta ders çalışırken ya da şu anda önemli bir işimiz varsa ilk olarak uykudan fedakârlık ettiğimizi vurgulayan Doç. Dr. Benbir, bütün bunların enfeksiyonlara zemin hazırladığını, hastalıkların kötü gitmesine sebep olduğunu söyledi. Bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı çalışacak hücreleri, normal ve sağlıklı bir uykuda salgıladığını belirten Doç. Dr. Benbir “Bağışıklık sistemi ile ilgili hücrelerin yenilenmesi tamir edilmesi, bu hücrelerin salgıladığı bazı moleküllerin düzenlenmesi uyku esnasında gerçekleşir. Vücuda giren mikrop, virüs veya bakterinin tanınması ve ona karşı antikor dediğimiz koruyucu hücrenin oluşturulması, onun tanınma işlemi ve bağışıklık sisteminin hafızası, uykunun derin döneminde meydana gelir. Eğer uykumuz normal ve sağlıklı değilse, herhangi bir uyku hastalığımız varsa o zaman derin uyku azalır veya ortadan kalkar. Dolayısıyla bağışıklık sisteminin ana elemanları olan virüslere, bakterilere karşı savaşacak hücrelerin yapımı ortadan kalkıyor ve enfeksiyonlar ortaya çıkıyor” diye anlattı.

AZ UYUYAN AZ HATIRLIYOR

Hayatımızın yaklaşık üçte birinin uykuda geçtiğini hatırlatan Doç. Dr. Benbir, iyi bir uykunun bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanında hafızayı da etkilediğini belirterek “Gün içinde öğrendiklerimizin kalıcı hâle gelmesi yani hafızanın güçlenmesi süreci uykuda meydana gelir. Gündüz maruz kaldığımız psikolojik ve fizyolojik stres ve endişenin giderilmesi sağlıklı bir uyku sayesinde olur. Sağlıklı bir uyku olmazsa hafıza etkilenir, dikkatte azalma gözlenir, iş ve trafik kazaları meydana gelir. Hipertansiyon ve kalp krizi gibi kalp ve damar hastalıkları ile beyin felci gibi beyin damar hastalıkları riskinde artış görülür. Bağışıklık sisteminin zayıflaması ile hastalıklara yatkınlık oluşur. Az uyuyanlar daha çok şişmanlar ve diyabet riski artar. Ayrıca uyku eksikliği, psikolojik problemlerin de ortaya çıkışını kolaylaştırır” diye anlattı.

ÇERNOBİL'İN SEBEBİ UYKUSUZLUK

Uyku bozukluklarının çalışma hayatı içinde önemli bir tehdit olduğuna işaret eden Doç. Dr. Benbir, geçtiğimiz yüzyılın en önemli çevre ve sağlık felaketlerinden olan Çernobil’in de uykusuz bir elemanın dikkatsizliği yüzünden meydana geldiğini hatırlattı. Uykusuzluğun dikkatte azalma ve reflekslerde yavaşlayamaya sebep olduğunu ifade eden Doç. Dr. Benbir “Benzer şekilde Challenger uzay gemisinin patlaması, bir önceki gece sadece iki saat uyuyan mühendislerin uyku eksikliğine bağlı hataları ile ilişkilidir. Hemen her gün uykusuzluk ya da aşırı uyuma yüzünden pek çok trafik kazası yaşanıyor ve pek çok hayat kaybediliyor” dedi.

HERKESİN "NORMAL"İ KENDİNE

Genelde toplumun yüzde 85’inin uyku süresinin 6-8 saat olduğunu ifade eden Doç. Dr. Gülçin Benbir “Ancak uykunun süresi ve zamanı kişiye özeldir. Çoğunlukla genetik olarak belirlenir. Normal olan uyku süresi 6-10 saat olmakla birlikte herhangi bir hastalıkla ilişkili olmadan daha uzun ya da daha kısa uyku süresine ihtiyaç duyan ‘normal’ kişiler de vardır. İyi uyku, akşam yatıp en az haftanın beş günü kesintisiz uyuyarak sabah dinlenmiş uyanmak demektir” diye konuştu.

Araştırma: Uykusuzluk yürüyüşü olumsuz etkileyebilir Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, uykusuzluğun yürüyüşü olumsuz etkileyebileceği ortaya çıktı.

Uyku düzeni için bunlara dikkat: Bebekler rutini sever Bebeklerin uykuya olan ihtiyacının büyüme dönemlerine göre değiştiğini belirten uzmanlar, bebeklikten itibaren belirli bir rutin oluşturulmasını öneriyor.

Azı da çoğu da beyne zarar: İdeal uyku süresi 7,5 saat ABD'de yapılan bir araştırmaya göre çok az veya çok fazla uykunu hafıza problemlerine neden olduğu belirtilirken, ideal uyku süresinin 7,5 saat olduğu açıklandı.