Prof. Dr. Şevket Özkaya, iklim değişikliği ve şehirlerdeki hava kirliliğinin polen yoğunluğunu artırarak mevsimsel alerjileri uzattığını ve şiddetini yükselttiğini söyledi. Uzman, özellikle burun akıntısı, hapşırma, göz kaşıntısı ve nefes darlığı gibi belirtilere dikkat çekti ve erken test ve tedavi ile hayat kalitesinin artacağını vurguladı.

İklim değişikliğiyle birlikte polen yoğunluğunun arttığını ifade eden Özkaya, yükselen sıcaklıklar nedeniyle mevsimsel alerjisi olan kişilerin daha uzun süre polene maruz kaldığını söyledi. Kışların ısındığını, ilkbaharın daha erken başladığını ve sonbaharın geciktiğini vurgulayan Özkaya, bu durumun alerjenlerin havada kalma süresini uzattığını ve alerji şikayetlerini artırdığını kaydetti.

ÖKSÜRÜK VE NEFES DARLIĞI VARSA…

Yükselen sıcaklıklar nedeniyle mevsimsel alerjisi olan kişilerin daha uzun bir süre boyunca daha fazla polene maruz kaldığını belirten Dr. Şevket Özkaya, "Küresel ısınmanın endişe verici derecede aşırı alerji olaylarını tetiklediğini görüyoruz. Hastalarımız özellikle grip ve benzeri viral hastalıklar sonrası uzamış öksürük, hırıltılı solunum ve nefes darlığı ile geliyor. Bu durum, bağışıklık sisteminizin poleni yanlışlıkla zararlı bir madde olarak tanımlaması ve normalde patojenik bakteri veya virüslere karşı olan bir tepkiyi tetiklemesiyle ortaya çıkar. Yaygın belirtiler arasında burun akıntısı, göz kaşıntısı ve hapşırma yer alabilir. Bazı durumlarda, mevsimsel alerjiler, solunum yollarındaki iltihaplanma şişmeye yol açarak akciğerlere yeterli hava girmesini zorlaştırdığında solunum güçlüklerine neden olabilir" diye konuştu.

"HAYAT KALİTESİNDE BÜYÜK BİR FARK OLUŞTURUYOR"

Alerji mevsimi başlamadan önce insanın neye alerjisi olduğunu bilip ilaç almaya başlarsa, hayat kalitesinde büyük bir fark olacağını söyleyen Özkaya, "Alerji testleri, neye alerjiniz olduğunu ve nasıl tedavi edileceğini kesin olarak öğrenmenin bir yoludur. Ağaç veya çim alerjiniz varsa, açık hava aktivitelerini kısıtlamanız gerekebilir. Geçiş ayların olarak bilinen ilkbahar ve son bahar aylarında hastalarımızın en çok şikayet ettikleri 'burun akıntısı, hapşırma, gözlerde ve boğazda kaşıntı' belirtiler halk arasında mevsimsel saman nezlesi olarak bilinen hastalığın yapılan araştırmalarda 30 gün daha uzadığı izlendi. Bu hastalık sadece lokal etkileri olan bir durum olmayıp, çocuklarda okul başarısını ve yetişkinlerde ise iş ve günlük hayata odaklanmasını olumsuz etkileyen sistemik ve psikolojik etkileri de olmaktadır. Sadece iklim değişiklikleri değil, şehirlerdeki hava kirliliği de alerjik şikayetlerin şiddetini ve sıkılığını arttırmaktadır. Bunun bir nedeni de, insan faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlar nedeniyle atmosferdeki karbondioksit (CO2) seviyelerinin yükselmesidir. Saman nezlesi hastaları için en rahatsız edici bitkilerin çoğu CO2 ile beslenir" şeklinde konuştu.

